3 إصابات إحداها خطيرة في جريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

وطن للأنباء: أصيب 3 شبان في العشرينيات من أعمارهم، بجروح مساء الخميس أحدهم وصفت حالته بالخطيرة بينما الآخران بالمتوسطة، جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في شارع عمر السعسعاني في مدينة شفاعمرو داخل أراضي العام 1948.

ونقل المصابون بعد تقديم العلاجات الأولية لهم إلى مستشفى في حيفا لاستكمال العلاج.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الشرطة الإسرائيلية التقاعس عن توفير الأمن والأمان في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 167 قتيلًا وقتيلة، في حصيلة تعكس استمرار أزمة العنف والجريمة التي تشهدها البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل.