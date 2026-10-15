الحزب الشيوعي الأمريكي يصوّت بالإجماع لسحب الاعتراف الأمريكي بـ"إسرائيل" وقطع العلاقات معها

وطن للأنباء: صوّت مندوبو المؤتمر الوطني الثاني للحزب الشيوعي الأمريكي بالإجماع لصالح إنهاء الاعتراف الأمريكي بـ"إسرائيل" وقطع جميع العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة، في موقف سياسي معلن يربط القضية الفلسطينية بمواجهة الصهيونية ورفض الدعم الأمريكي للاحتلال.

وأقر المندوبون المطلب خلال المؤتمر الوطني الثاني، مؤكدين وقوف الحزب إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل التحرر الوطني.

وصوت المندوبون بالإجماع لصالح "إنهاء الاعتراف الأمريكي بإسرائيل وقطع جميع العلاقات بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، والتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني وترديد شعار "فلسطين حرة".

ويمثل القرار، موقفاً حزبياً يدعو إلى تغيير جوهري في السياسة الأمريكية تجاه الاحتلال، من خلال إنهاء الاعتراف به وقطع العلاقات معه، بدلاً من الاقتصار على انتقاد سياساته أو المطالبة بتعديل أشكال الدعم المقدّم إليه.

ويأتي الموقف في سياق توجهات أعلنها الحزب منذ تأسيسه في تموز/يوليو 2024، إذ نشر في 25 تموز/يوليو من ذلك العام بياناً عقب خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، أعلن فيه رفضه الاعتراف بـ"إسرائيل"، وأكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تقرير المصير.

وانتقد الحزب استقبال نتنياهو في الكونغرس، رابطاً ذلك بموقفه الرافض للحروب والعدوان والسياسات الخارجية الأمريكية، ومؤكداً أن نضال الشعب الفلسطيني يتصل بالنضال العالمي من أجل التحرر والسيادة.

كما دعا البرنامج السياسي للحزب، المعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 2024، إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية الخارجية وإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية خارج البلاد، في إطار رفض التدخلات العسكرية والسياسات القائمة على توسيع النفوذ الأمريكي.