رام الله: الاحتلال يعتقل شابين من سلواد

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، شابين من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وصادرت مركبتهما.

وبينت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة، وأوقفت مركبة كان يستقلها شابان، واعتقلتهما وصادرت المركبة إلى جهة غير معلومة.

وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اقتحامات إسرائيلية، دون أنباء عن اعتقالات أو مواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وقريتي عنزا وعرابة في جنين.

كما تسبب جيش الاحتلال بأزمة مرورية خانقة جراء الحواجز على بوابة بلدة حزما شمال القدس المحتلة، وعلى مدخل قرية عزون عتمة في قلقيلية.

وتشهد محافظات الضفة الغربية بشكل يومي، اقتحامات ومداهمة منازل فلسطينية وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، تزامنًا مع انتشار عسكري في أزقة المدن والمخيمات.

وخلال أيلول/ سبتمبر الماضي، رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى 530 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، بينهم 39 طفلًا و15 سيدة وفتاة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 19,300 مواطنا من الضفة الغربية، بينهم 596 امرأة وفتاة و1,530 طفلاً، وفقا لمؤسسات الأسرى.