تزامناً مع مشاركتها في محافل دولية ببرشلونة والبندقية إعادة انتخاب الدكتورة خيرية رصاص رئيسةً لاتحاد الجامعات اليورومتوسطية (UNIMED) لولاية ثانية

أُعيد انتخاب الدكتورة خيرية رصاص، نائب رئيس جامعة النجاح الوطنية للشراكات والمبادرات العالمية، رئيساً لاتحاد الجامعات اليورومتوسطية (UNIMED) لولاية ثانية، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد لعام 2026 التي استضافتها جامعة برشلونة في إسبانيا، بمشاركة واسعة من رؤساء الجامعات وممثلي المؤسسات الأكاديمية الأعضاء في الاتحاد، الذي يضم 208 جامعة من 25 دولة، تتوزع بين أوروبا والبلقان وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأفريقيا ودول الخليج العربي، إلى جانب مشاركة رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط UFM ووزير حكومة كتالونيا لشؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات الخارجية.

ويأتي تجديد الثقة بالدكتورة رصاص تقديراً لجهودها الاستثنائية ودورها القيادي خلال ولايتها الأولى (2023–2026)، التي شهدت محطات بارزة في مسيرة الاتحاد، لا سيما في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتوسيع الشراكات الدولية، ودعم صمود مؤسسات التعليم العالي المتضررة من الأزمات، من خلال مبادرات نوعية أبرزها مبادرة تمكين طلبة غزة من استكمال تعليمهم الجامعي (TESI) ومشروع (H-Gaza).)

ويُعدّ هذا الإنجاز امتداداً للحضور الدولي المتميز لجامعة النجاح الوطنية، وتأكيداً على مكانة الكفاءات الأكاديمية الفلسطينية وقدرتها على تولّي مواقع قيادية مؤثرة. فقد سجّلت الدكتورة رصاص محطةً تاريخية فارقة في مسيرة اتحاد الجامعات اليورومتوسطية عام 2023، بانتخابها رئيسةً للاتحاد خلال مؤتمره المنعقد في مدينة غرناطة الإسبانية، لتصبح أول امرأة وأول شخصية عربية وفلسطينية تتقلد هذا المنصب منذ تأسيسه قبل نحو ثلاثة عقود. وقد شكّل انتخابها آنذاك إنجازاً استثنائياً في تاريخ الاتحاد، عكس انفتاحه على آفاق أوسع من التمثيل والتنوع القيادي، ومهّد لمرحلة جديدة من العمل الأكاديمي المشترك القائم على التعاون والتكامل والشمولية، وتعزيز الحضور العربي والفلسطيني في فضاء التعليم العالي اليورومتوسطي.

وقد أكد رئيس جامعة النجاح الوطنية، الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، عن اعتزازه بإعادة انتخاب الدكتورة رصاص، مؤكداً أن هذا القرار يعكس الثقة الدولية الراسخة والمتنامية بالكفاءات الفلسطينية، ويؤكد على المكانة المتميزة التي حققتها الجامعة في علاقاتها الأكاديمية الدولية ودورها الريادي في بناء جسور التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية حول العالم.

وبالتزامن مع إعادة انتخابها، شاركت د. خيرية رصاص، في محافل دولية بارزة، شملت مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) في برشلونة، حيث استعرضت جهود الاتحاد في دعم الجامعات المتضررة من النزاعات، والدورة الـ45 لندوات معهد أسبن إيطاليا (Aspen Institute Italia) في البندقية، حيث أكدت أهمية الشراكات الأكاديمية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والاستثمار في رأس المال البشري.

وتتمتع د. رصاص بمسيرة حافلة بالإنجازات الأكاديمية والقيادية على المستويين المحلي والدولي، إذ شغلت سابقاً منصب مستشار لرئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق الدكتور رامي الحمد الله، إلى جانب توليها مناصب أكاديمية وإدارية بارزة في جامعة النجاح الوطنية، حيث أسست أول كلية للبصريات في فلسطين، وأسهمت في تأسيس معهد النجاح للصحة العالمية خلال جائحة كورونا. وقد حظيت مسيرتها بتقدير دولي رفيع، أبرزُه منحها وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي برتبة فارس عام 2021، بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجائزة الملكة إليزابيث الثانية عام 2005.