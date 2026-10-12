الألغام بهرمز تصيب 3 ناقلات في يومين وطهران تهدد بتدمير مراكز بيانات وكابلات

وطن للأنباء: أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلة نفط بلغم بحري في مضيق هرمز، بالتزامن مع تعرض ناقلة نفط أخرى لهجوم بطائرة مسيّرة قرب ميناء صحار في سلطنة عُمان، وسط تصاعد التوتر في المنطقة واتهامات إيرانية للولايات المتحدة بتهريب النفط عبر المضيق، وتهديدات باستهداف مرافق بيانات وكابلات في حال شن هجوم جديد على إيران.

وقالت بحرية الحرس الثوري، مساء الأحد، إن ناقلة النفط من نوع "شاتل"، التي كانت تحمل 750 ألف برميل من النفط الخام، تجاهلت تحذيراتها واصطدمت بلغم بحري أثناء محاولتها العبور من مسار وصفته بأنه "غير مصرح به" في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن هذه ثالث ناقلة نفط تصفها إيران بأنها "مخالفة" تشتعل فيها النيران منذ السبت الماضي، أثناء عبورها مسارًا غير مسموح به في المضيق.

وحذرت الوكالة من أن جميع السفن الموجودة في نطاق مضيق هرمز التي تطفئ أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بها ستُصنف على أنها معادية، مؤكدة أنه "سيتم التعامل معها بحزم وشدة".

هجوم بمسيّرة قرب ميناء صحار

وفي تطور متصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، إعادة تصنيف واقعة في منطقة رسو قرب ميناء صحار العُماني باعتبارها هجومًا، بعد التأكد من تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيّرة.

وقالت الهيئة إن السلطات المحلية تساعد في إجلاء طاقم الناقلة، مشيرة إلى أن حجم الأضرار والتأثير البيئي للهجوم لم يتضحا حتى الآن.

من جانبه، أعلن وزير الشحن الهندي سارباناندا سونوال فقدان بحارين هنديين إثر تعرض ناقلة النفط "إم تي بترو دولفين"، التي كان على متنها 11 بحارًا هنديًا، لهجوم بطائرة مسيّرة الأحد، أثناء وجودها في منطقة تابعة لميناء صحار في سلطنة عُمان.

وقال سونوال، في منشور على منصة "إكس"، إن تسعة من أفراد الطاقم الهنود أُنقذوا بنجاح وهم بأمان، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين.

وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها السلطات المحلية مستمرة، مؤكدًا أن بلاده تنسق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم لجهود الإنقاذ واتخاذ الإجراءات اللازمة للعثور على البحارين المفقودين وإعادتهما سالمين.

رضائي يتهم واشنطن بتهريب النفط ويهدد باستهداف مراكز البيانات

وفي سياق التصعيد، اتهم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد، قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، بإدارة عمليات لتهريب النفط عبر مضيق هرمز.

وقال رضائي، في تصريحات لقناة "برس تي في" الإيرانية، إن القوات الأمريكية تستخدم ما بين خمسة وستة قوارب صغيرة لنقل النفط إلى ناقلات ضخمة، مضيفًا: "نحن نستهدف خمسة إلى ستة منها كل ليلة".

ووصف رضائي هذا النشاط بأنه مستوى "مخزٍ" من الانحطاط، على حد تعبيره، كما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشن واحدة من "أكثر الحروب حماقة في تاريخ البشرية"، مدعيًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خدعه.

وردًا على تصريحات ترمب التي أشار فيها إلى أن مضيق هرمز مفتوح، قال رضائي إن السيطرة على المضيق بيد إيران، مضيفًا: "أنتم تمارسون التهريب، لكن السيطرة على مضيق هرمز هي بيد إيران".

وفي معرض حديثه عن احتمال شن الولايات المتحدة هجومًا جديدًا على إيران، هدد رضائي باستخدام ما وصفها بـ"قدرات جديدة"، من دون الكشف عن طبيعتها.

كما هدد باستهداف مرافق البيانات والكابلات في المنطقة، قائلًا إنه في حال وقوع هجوم، فإن جزءًا كبيرًا من الكابلات ومراكز البيانات ومرافق الذكاء الاصطناعي في المنطقة سيتعرض للتدمير، مضيفًا أن قيمة هذه المرافق تتجاوز تريليوني دولار.

طهران: الرد الأمريكي على مقترح إنهاء الحرب غير كافٍ

وعلى صعيد المفاوضات، قال رضائي إن طهران تعتبر الرد الأمريكي الأخير على مقترح إنهاء الحرب "غير كافٍ"، مشيرًا إلى أن إيران لم تعد ترد على الولايات المتحدة، وأن على واشنطن توضيح عدد من المسائل العالقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط السبعة التي طرحتها إيران، فيما لا تزال شروط أخرى غير واضحة.

وكان الوفد الإيراني المشارك في الاجتماع السنوي لقادة العالم بالأمم المتحدة الشهر الماضي قد اقترح اتفاقًا معجلًا يشبه مذكرة التفاهم التي انهارت بعد أيام من توقيع الولايات المتحدة وإيران عليها في حزيران/يونيو الماضي.

وفي 28 شباط/فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي حربًا على إيران، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، بحسب طهران، التي ردت بهجمات على الاحتلال الإسرائيلي وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية بالمنطقة.

ورغم توقيع مذكرة تفاهم في حزيران/يونيو الماضي، تجددت مواجهات متقطعة بين طهران وواشنطن، في ظل تعثر المفاوضات بسبب خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يشكل ممرًا استراتيجيًا لإمدادات الطاقة والسلع.