جيل الطوفان.. الحرب التي غيّرت وعي الفلسطينيين إلى الأبد

كتب اسماعيل جمعه الريماوي: ثلاث سنوات من الحرب لم تدمّر البيوت والمدارس وحدها، بل تركت ندوباً عميقة في وعي جيل كامل، يواجه مستقبله بأسئلة مختلفة عن الحرية والعدالة والسلام، ويحمل ذاكرة لن تستطيع السنوات محوها.

لم تكن الحرب على قطاع غزة مجرد مواجهة عسكرية خلّفت آلاف الضحايا ومئات آلاف النازحين، ولم يكن الركام الذي غطّى الشوارع سوى الوجه المرئي لكارثة أعمق تمتد إلى الإنسان الفلسطيني نفسه ، فخلف البيوت المدمرة والخيام الممتدة على مساحات واسعة، تتشكّل ملامح جيل جديد، نشأ في ظروف استثنائية، واختبر من الخوف والفقد والجوع والحرمان ما يفوق قدرة الطفولة على الاحتمال.

إنه جيل الطوفان، أو جيل ما بعد الحرب، الذي لم تعد طفولته تشبه طفولة من سبقوه، ولم تعد أحلامه تبدأ بالمدرسة والجامعة والعمل وتأسيس الأسرة، بل بالبحث عن سقف يحميه، ولقمة تسد جوعه، ووجه غائب يأمل أن يعود، ومكان آمن يستطيع فيه أن ينام دون أن يوقظه صوت القصف.

هذا الجيل لا يخرج من الحرب محمّلاً بالذكريات وحدها، بل بأسئلة كبرى عن العالم الذي عاش فيه، وعن العدالة التي سمع عنها ولم يجدها، وعن المؤسسات الدولية التي رفعت شعارات حماية الإنسان، بينما ظل عاجزاً عن توفير الحماية للأطفال الذين شاهدوا بيوتهم تُدمّر وعائلاتهم تتشتت أمام أعينهم.

لكن السؤال الأهم ليس ما الذي فعلته الحرب بأطفال فلسطين وشبابها فحسب، بل ما الذي ستفعله هذه التجربة بمستقبل المجتمع الفلسطيني، وبطبيعة وعيه السياسي والاجتماعي، وبعلاقته بالاحتلال والسلطة والفصائل والعالم؟

من ذاكرة الطفولة إلى وعي الصراع

في المجتمعات التي تعيش الحروب، لا تتوقف آثار الصراع عند حدود الخسائر المادية، بل تمتد إلى طريقة فهم الأجيال الجديدة للحياة والإنسان والمستقبل ، وفي الحالة الفلسطينية، تتداخل تجربة الحرب مع تاريخ طويل من الاحتلال والتهجير والحصار والاستيطان، لتصنع واقعاً لا يمكن فصل أحداثه الراهنة عن الذاكرة الجمعية المتراكمة منذ عقود.

فالطفل الذي فقد والديه أو إخوته، والشاب الذي غادر منزله تحت القصف ولم يعد يجد منه سوى الركام، والفتاة التي انقطعت عن التعليم لأشهر أو سنوات، لن ينظروا إلى العالم بالطريقة ذاتها التي ينظر بها من عاشوا طفولتهم في ظروف أكثر استقراراً.

إن التجربة المباشرة أقوى أحياناً من آلاف الخطب والشعارات؛ لأنها تحوّل السياسة من كلمات مجردة إلى تفاصيل يومية تمسّ الحياة والموت، وعندما تصبح المدرسة هدفاً للدمار، والمستشفى مكاناً مهدداً، والمنزل مساحة غير آمنة، فإن مفاهيم الحماية والحقوق والكرامة الإنسانية تدخل في اختبار قاسٍ أمام الواقع.

ومن هنا، فإن التحول الذي يشهده الوعي الفلسطيني لا يمكن اختزاله في الغضب وحده، ولا يجوز افتراض أن جميع أبناء هذا الجيل سيتبنون المواقف السياسية نفسها. غير أن من الصعب تجاهل أن هذه التجربة ستترك أثراً عميقاً في رؤيتهم للاحتلال، وفي تقييمهم لجدوى الوعود السياسية، وفي تصورهم لشكل المستقبل الذي يريدونه.

لقد أصبح السؤال عن الحرية بالنسبة إلى كثيرين سؤالاً شخصياً، لا قضية مؤجلة إلى مفاوضات لا يعرفون متى تبدأ أو تنتهي.

سقوط الوعود واتساع فجوة الثقة

من أبرز الآثار التي قد تخلّفها الحرب اتساع الفجوة بين الخطاب الدولي عن حقوق الإنسان والواقع الذي عاشه الفلسطينيون على مدى سنوات، ولا سيما خلال الحرب على غزة.

فحين يشاهد الأطفال والشباب حجم الدمار، ويتابعون العجز عن وقف المأساة، ويرون أن القرارات والمواقف الدولية لا تتحول بالضرورة إلى حماية فعلية على الأرض، تتراجع ثقتهم بقدرة النظام الدولي على إنصافهم.

ولا يعني ذلك أن القانون الدولي فقد قيمته، بل إن الفجوة بين المبادئ المعلنة وتطبيقها العملي قد تدفع جيلاً كاملاً إلى التشكيك في جدية المؤسسات التي يفترض أن تحمي هذه المبادئ.

وهنا تكمن إحدى أخطر نتائج الحرب: أن يتحول الشعور بالخذلان إلى قناعة راسخة بأن الفلسطيني متروك لمصيره، وأن حقوقه لا تحظى بالقدر نفسه من الاهتمام الذي تحظى به حقوق الآخرين.

إن إعادة بناء الثقة لن تتحقق بالخطب الدبلوماسية وحدها، وإنما بخطوات ملموسة تضمن حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجرائم الحرب ، وإعادة إعمار ما دُمّر، وإنهاء الظروف التي تجعل حياة الفلسطينيين رهينة للحصار والعنف والتهجير.

أما ترك هذا الجيل أمام ذاكرته المثقلة من دون عدالة أو أفق سياسي، فيهدد بتوسيع الهوة بينه وبين عالم يطالبه بالإيمان بقيم لم يرَ أثرها الكافي في حياته.

هل يولد من الركام جيل بلا خوف؟

كثيراً ما يُقال إن من فقد كل شيء لم يعد لديه ما يخسره، لكن هذه العبارة، على الرغم من قوتها العاطفية، لا تكفي وحدها لتفسير ما قد يحدث في المجتمع الفلسطيني خلال السنوات المقبلة.

فالفقد لا ينتج استجابة واحدة؛ إذ يمكن أن يولّد الغضب والرغبة في المواجهة، كما يمكن أن يترك جروحاً نفسية عميقة، أو يدفع صاحبه إلى الانكفاء والبحث عن الأمان، أو إلى التمسك بالتعليم والعمل وإعادة بناء الحياة.

ومع ذلك، فإن جيلاً عاش الحرب بهذه القسوة قد يصبح أكثر إصراراً على رفض استمرار الواقع الذي أنتج مأساته، وأكثر حساسية تجاه محاولات فرض حلول سياسية لا تستجيب لتطلعاته الوطنية والإنسانية.

وقد تتجسد هذه الرغبة في أشكال متعددة من العمل الوطني، من النضال السياسي والشعبي إلى النشاط الحقوقي والإعلامي، ومن المطالبة بالمحاسبة إلى بناء مؤسسات أكثر قدرة على حماية المجتمع وتمثيل مصالحه.

والخطر الحقيقي لا يكمن في افتراض أن هذا الجيل سيختار مساراً واحداً، بل في أن تتجاهل الأطراف المعنية حجم التحولات التي يعيشها، وأن تتعامل معه بالأدوات والخطابات القديمة نفسها، وكأن الحرب لم تغيّر شيئاً في وعيه وتجربته.

فالأجيال التي تدفع أثمان الصراعات لا تبقى بالضرورة أسيرة الروايات التي سبقتها؛ إنها تعيد تقييم القيادات والسياسات والتحالفات، وتطرح أسئلة جديدة عن جدوى المسارات القائمة، وعن العلاقة بين التضحيات والنتائج.

ومن يريد فهم مستقبل فلسطين، عليه أن يصغي إلى هذا الجيل، لا أن يتحدث باسمه أو يقرر مسبقاً ما الذي ينبغي أن يؤمن به.

جرح نفسي واجتماعي يتجاوز سنوات الحرب

إذا كان الدمار المادي قابلاً، نظرياً، لإعادة البناء، فإن آثار الحرب النفسية والاجتماعية قد تستمر سنوات طويلة، وربما تنتقل بعض انعكاساتها إلى الأجيال اللاحقة.

فالأطفال الذين فقدوا أفراداً من أسرهم، والذين عاشوا النزوح المتكرر والجوع وانعدام الأمان، يحتاجون إلى أكثر من الغذاء والمأوى؛ إنهم يحتاجون إلى رعاية نفسية متخصصة، وإلى مدارس تعيد إليهم الإحساس بالحياة الطبيعية، وإلى بيئة اجتماعية تحتضنهم وتحميهم من العزلة واليأس.

ولا يجوز النظر إلى هؤلاء بوصفهم كتلة واحدة من الضحايا، أو التعامل معهم باعتبارهم جيلاً محكوماً بالغضب والعنف ، فبينهم من يحتاج إلى العلاج، ومن يحتاج إلى التعليم، ومن يحلم بالعودة إلى مقعده الدراسي، ومن يريد أن يصبح طبيباً أو مهندساً أو معلماً، ومن يسعى ببساطة إلى استعادة حياة حرمته الحرب منها.

إن الاستثمار في هؤلاء ليس عملاً إنسانياً فحسب، بل هو استثمار في مستقبل المجتمع الفلسطيني وقدرته على التعافي والاستمرار.

ولهذا، فإن إعادة الإعمار التي تقتصر على الإسمنت والبنية التحتية، من دون إعادة بناء المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية، ستظل عملية ناقصة، فالمدن لا تستعيد حياتها بإعادة تشييد الجدران وحدها، وإنما باستعادة الإنسان قدرته على التعلم والعمل والحلم.

وكل تأخير في توفير هذه المقومات يضاعف الأعباء على الأسر والمجتمع، ويهدد بحرمان جيل كامل من فرصه الطبيعية في النمو والتطور.

من سيحتضن الجيل الجديد سياسياً؟

هنا تنتقل القضية من بعدها الإنساني إلى بعدها السياسي الأكثر حساسية، فالحرب لا تعيد تشكيل علاقة الفلسطيني بالعالم الخارجي فحسب، بل تضع أيضاً علاقته بقيادته ومؤسساته الوطنية أمام اختبار صعب.

إن الشباب الذين عاشوا سنوات من الحصار والدمار، وشاهدوا تراجع مقومات الحياة وانهيار كثير من الضمانات الأساسية، سيكون من حقهم أن يسألوا عن مسؤولية المؤسسات الفلسطينية، وعن غياب استراتيجية وطنية قادرة على حماية المجتمع، وعن أسباب استمرار الانقسام، وعن قدرة النظام السياسي القائم على تمثيل تطلعاتهم.

ولا يمكن مطالبة هذا الجيل بالثقة المطلقة في قيادات لا تمنحه مساحة حقيقية للمشاركة في صناعة القرار، أو الاكتفاء بدعوته إلى الصبر والتضحية، بينما تتأخر الإجابات عن أسئلة الحرية والعدالة والمستقبل.

إن التحدي أمام السلطة الفلسطينية والفصائل والقوى السياسية لا يتمثل في استقطاب هذا الجيل إلى حساباتها التنظيمية، بل في استعادة ثقة المجتمع عبر إصلاح المؤسسات، وتجديد الحياة السياسية، ومكافحة الفساد، وتوسيع المشاركة الشعبية، وبناء مشروع وطني جامع يتجاوز الانقسامات والمصالح الضيقة.

فجيل الطوفان ليس ملكاً لفصيل، ولا يمكن اختزاله في شعار أو توظيف معاناته لتبرير سياسات بعينها، إنه جزء من الشعب الفلسطيني، ومن حقه أن يكون شريكاً في تحديد مستقبله، وأن يختار أدوات نضاله ومسارات حياته من دون وصاية.

وإذا عجز النظام السياسي الفلسطيني عن استيعاب التحولات التي أفرزتها الحرب، فقد يجد نفسه أمام فجوة متزايدة بين مؤسساته وجيل يبحث عن تمثيل حقيقي، وعن قيادة قادرة على تحويل التضحيات إلى مشروع سياسي قابل للحياة.

بين البقاء وإعادة البناء وصناعة المستقبل

على الرغم من حجم المأساة، لا ينبغي أن يُختزل مستقبل الشباب الفلسطيني في الحرب وحدها ، فالتاريخ الفلسطيني يقدّم نماذج كثيرة عن قدرة المجتمع على التمسك بالتعليم والعمل والثقافة والهوية الوطنية، حتى في أصعب الظروف.

وقد يفتح التطور التكنولوجي والعمل الرقمي والتعليم عن بُعد، متى توافرت البنية التحتية والموارد اللازمة، مسارات جديدة أمام الشباب الفلسطيني لتجاوز بعض القيود المفروضة على حياتهم، كما يمكن للمبادرات المجتمعية والتعليمية أن تسهم في استعادة الأمل، شريطة ألا تتحول إلى بديل عن مسؤولية المؤسسات الرسمية والمجتمع الدولي في توفير الحقوق الأساسية.

لكن الحديث عن الابتكار والصمود لا ينبغي أن يصبح غطاءً للتقليل من حجم الكارثة، أو مطالبة الضحايا بتحويل مأساتهم إلى إنجازات استثنائية كي يستحقوا الحياة الكريمة.

فالصمود ليس بديلاً عن الحق في الأمان، والقدرة على التكيف لا تعفي العالم من مسؤولياته، كما أن تمسك الفلسطيني بأرضه وهويته لا يلغي حقه في أن يعيش حياة طبيعية، بعيداً عن الخوف والفقد والحرمان.

إن أعظم ما يمكن أن يحققه هذا الجيل ليس أن يظل أسير الحرب، بل أن يمتلك القدرة على تجاوزها، وأن يجد أمامه مستقبلاً لا تُفرض فيه إعادة إنتاج المأساة نفسها.

الخاتمة: جيل لن يكون كما كان قبل الحرب

لقد تركت الحرب على غزة أثراً يتجاوز حدود الجغرافيا واللحظة الراهنة؛ فهي تجربة ستبقى حاضرة في الذاكرة الفلسطينية، وستؤثر في طريقة فهم أجيال جديدة للاحتلال والعدالة والحرية والعلاقة مع العالم.

لكن هذا الجيل ليس مجرد ذاكرة للدمار، ولا ينبغي أن يكون مستقبله امتداداً دائماً للركام، إنه جيل يحمل جراحاً عميقة، لكنه يحمل أيضاً حقاً أصيلاً في الحياة والتعليم والكرامة، وفي المشاركة في تقرير مصير شعبه.

وإذا أرادت إسرائيل أن تقرأ نتائج الحرب من زاوية السيطرة العسكرية وحدها، فإنها تغفل أن المجتمعات لا تُقاس فقط بحجم ما تفقده، بل أيضاً بما يتشكل داخلها من أسئلة ومطالب وتحولات طويلة الأمد، كما أن أي رهان على أن الدمار سيُنهي تطلعات الفلسطينيين الوطنية يتجاهل تعقيدات التاريخ وتجارب الشعوب التي عاشت تحت الاحتلال.

غير أن المستقبل ليس نتيجة حتمية للغضب، ولا ضمانة تلقائية لانتصار الأمل؛ إنه يتوقف على الخيارات السياسية، وعلى قدرة المجتمع على التعافي، وعلى وجود قيادة مسؤولة، وعلى مدى استعداد العالم للانتقال من إدارة المأساة إلى معالجة أسبابها.

إن جيل الطوفان يضع الجميع أمام امتحان تاريخي: الاحتلال أمام استحالة اختزال شعب في جغرافيا مدمرة، والقيادة الفلسطينية أمام ضرورة تجديد مشروعها الوطني، والمجتمع الدولي أمام مسؤولية تحويل شعاراته إلى أفعال.

أما الفلسطينيون، فسيبقى التحدي الأكبر أمامهم هو حماية هذا الجيل من أن تسرق الحرب طفولته ومستقبله معاً، وأن يمنحوه ما يستحقه من تعليم ورعاية وحرية ومشاركة، كي لا تبقى ذاكرته محكومة بصوت القصف، بل تصبح أيضاً بداية لمسار جديد في تاريخ فلسطين.

فالأطفال الذين خرجوا من تحت الركام لا يحتاجون إلى من يقرر عنهم كيف سيكونون، بقدر ما يحتاجون إلى عالم يمنحهم فرصة حقيقية ليختاروا من سيكونون، ومن هنا تبدأ المعركة الأعمق على مستقبل فلسطين: معركة الإنسان، وحقه في الحياة، وقدرته على تحويل الألم إلى وعي، والذاكرة إلى مسؤولية، والبقاء إلى أفق للمستقبل.