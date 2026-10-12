هجوم جديد على مطار الرياض يوقع قتيلا و11 مصابا.. وأضرار في مطار الدمام

وطن للأنباء: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، فجر اليوم الاثنين، مقتل مقيم يحمل الجنسية الباكستانية وإصابة 11 شخصا، جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، عصر أمس الأحد، فيما تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام لهجوم منفصل مساء اليوم ذاته.

وقالت الهيئة إن الهجوم على مطار الرياض تسبب أيضا في أضرار مادية يجري حصرها وتقييمها، مشيرة إلى أنها كانت قد أعلنت في وقت سابق تعرض المطار لهجوم أسفر عن إصابات، دون تحديد عدد الضحايا.

وفي حادث منفصل، أعلنت الهيئة تعرض مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام لهجوم مساء الأحد، مؤكدة أن الجهات المختصة تواصل تقييم الأضرار الناجمة عنه.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله تنفيذ أربع عمليات استهدفت مطار الرياض وأهدافا أخرى، شملت محطة ومعملا لشركة "أرامكو" في المنطقة الشرقية، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان هيئة الطيران المدني السعودية، ليل السبت/الأحد، مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين، جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي يوم السبت، قبل أن تعلن السفارة الهندية في السعودية، الأحد، وفاة مواطن هندي متأثرا بإصابته في الهجوم، ما رفع حصيلة القتلى المعلنة حينها إلى 13 شخصا.