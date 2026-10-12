الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب سهل طوباس

وطن للأنباء: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، بوابة حديدية قرب سهل طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال شرعت بنصب بوابة حديدية في منطقة "خلة أبو صلاح" الواقعة بين سهل طوباس وعاطوف، مما يُعيق تنقل المواطنين.

وتشهد اعتداءات الاحتلال والمستوطنون تصاعدًا في الضفة الغربية يتخللها اقتحامات لأراضي المواطنين واعتداء على قاطفي الزيتون والمزارعين، فضلًا عن الاعتقالات ونصب الحواجز العسكرية.

وصباح اليوم، نصب مستوطنون خيامًا ورفعوا أعلامًا بحماية قوات الاحتلال في منطقة عينون شرق طوباس.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الأنشطة الاستيطانية في الضفة، ما يثير مخاوف المواطنين الفلسطينيين من تداعياتها على أراضيهم ومراعيهم ووجودهم في المنطقة، ويزيد الضغوط المفروضة عليهم.