الاحتلال يشرع بشق طريق جديد يربط معسكر الجابريات بمخيم جنين

وطن للأنباء: شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، بشق طريق جديد يربط معسكر الجابريات بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي أعمال التجريف بعد الاستيلاء على 741 مترًا مربعًا من أراضي المواطنين في المنطقة، بذريعة الأغراض العسكرية.

وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا جديدًا لوضع اليد على أراضٍ في حي الجابريات بمدينة جنين، داخل المنطقة المصنفة (أ).

وبحسب الهيئة، يستهدف الأمر 0.741 دونم، أي ما يعادل 741 مترًا مربعًا، ضمن القطع 41 و42 و50 من الحوض رقم 20071.