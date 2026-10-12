مستوطن يعتدي على سائق حافلة فلسطيني بالعفولة

وطن للأنباء: تعرض سائق باص فلسطيني لاعتداء جسدي ولفظي عنصري في مدينة العفولة، بالداخل الفلسطيني المحتل، بعد خلاف مع مستوطن، تطور إلى تهديدات بالقتل وتحطيم أجزاء من المقصورة الأمامية للباص.

وبحسب تفاصيل الحادثة، بدأ الخلاف عندما أراد الراكب الإسرائيلي النزول في إحدى المحطات، قبل أن تتطور المشادة الكلامية بعدما لاحظ الإسرائيلي أن السائق يتحدث باللغة العبرية بلهجة ضعيفة.

ووجّه المعتدي للسائق عبارات عنصرية، بينها "أنت عربي" و"يجب أن تموت"، قبل أن يهاجمه جسديًا ويحطم أجزاء من المقصورة الأمامية للباص، ثم يخرج عبر النافذة.

وتأتي الحادثة في ظل شكاوى من تكرار الإهانات والاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها سائقو الحافلات الفلسطينيون وتصاعدت منذ حرب الإبادة على غزة، وتشمل الشتائم والتهديدات والمضايقات خلال أداء عملهم.

ولا تقتصر هذه الاعتداءات على السائقين، إذ يتعرض ركاب يتحدثون باللغة العربية داخل الحافلات أيضًا للإساءة والمضايقات، ومن بين الحالات التي أُشير إليها مؤخرًا تعرض فتاة للإساءة بسبب تحدثها بالعربية أثناء وجودها في إحدى الحافلات.