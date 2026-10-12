شبكة المنظمات الأهلية تصدر ورقة حقائق حول " دور الشباب وفاعليتهم في الاستجابات الإنسانية في المناطق المهددة بالمصادرة والتهجير وانتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية"

وطن للأنباء: في إطار تعزيز دور الشباب الفلسطيني ودعم حضورهم كفاعلين أساسيين في العمل الإنساني أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) في النصف الأول من تشرين أول الجاري ورقة حقائق ميدانية بعنوان "دور الشباب وفاعليتهم في الاستجابات الإنسانية في المناطق المهددة بالمصادرة والتهجير، واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية".

تأتي هذه الورقة ضمن مخرجات مشروع "تعزيز تأثير الشباب الفلسطينيين في سياسات الصمود الإنساني والاستجابة التحويلية" الذي تنفذه الشبكة بالشراكة مع مؤسسة "أكشن إيد - فلسطين" على مدار 9 أشهر من العام الجاري.

وأعدت هذه الورقة بالتشاور مع أعضاء فريق مجموعة شباب العمل الإنساني في الضفة الغربية، حيث شاركوا بشكل فاعل في اختيار العنوان وتحديد الأهداف، وتقديم التوصيات بناءً على احتياجاتهم الميدانية الواقعية بالتركيز على البحث في مدى تمثيل الشباب في الهياكل الإنسانية ومدى فاعليتهم في صناعة القرار الإنساني.

وترتكز الورقة على تشخيص ميداني يوثق الحقائق والإحصاءات المتعلقة برؤية المجموعة الشبابية، حيث تبين أن نحو ثلثي أفراد العينة المستهدفة سبق لهم الانخراط مباشرة في استجابة مرتبطة بأزمة أو اعتداء أو حالة طوارئ، وبنسبة أعلى في مساعدة الأسر أو الأفراد المتضررين بما يعكس وجود قاعدة شبابية ذات خبرة عملية يمكن البناء عليها وتعزيز جاهزيتها.

كما بحثت الورقة في مدى توفر آليات الحماية والدعم المخصص لهم في مناطق التماس المهددة بالتهجير واعتداءات المستوطنين، وتقديم توصيات عملية تعزز دورهم القيادي ومشاركتهم في صنع القرار الإنساني.

وتتضمن الورقة أبرز التحديات المتمثلة في المخاطر الأمنية وقيود الاحتلال على الحركة والتنقل، ونقص الموارد المادية، إضافة لمجموعة من التوصيات التي تركز على مأسسة مشاركة الشباب، بناء منظومة حماية متكاملة، توفير تمويل مرن لمبادراتهم، وتعزيز استدامة العمل التطوعي.