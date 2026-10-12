مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويقطعون الطريق على طلبة مدارس جنوب الخليل

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، مواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون، فيما قطع آخرون الطريق على طلبة مدارس ومنعوهم من العودة إلى منازلهم في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت أفرادا من عائلة النعامين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في خربة أَقواويس بمسافر يطا، وحاولت الاستيلاء على معداتهم، قبل أن تمنعهم من مواصلة قطف محاصيلهم.

وأضاف أن مجموعة أخرى من المستوطنين قطعت الطريق على عدد من الطلبة أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في خربة الحلاوة، ومنعت المركبات من الوصول إليهم ونقلهم، ما اضطرهم إلى العودة إلى مدرستهم في منطقة الفخيت.

وأوضح مخامرة أن هؤلاء الطلبة، إلى جانب طلبة آخرين، يقيمون في تجمعات سكنية متفرقة، ويضطرون يوميا إلى التنقل نحو منطقة الفخيت للالتحاق بالمدرسة، في ظل منع الاحتلال إقامة مدارس في تجمعاتهم السكنية، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لاعتداءات متكررة من المستوطنين خلال تنقلهم.

وتشهد مسافر يطا، جنوب الخليل، اعتداءات متكررة ينفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، تتضمن مهاجمة المزارعين ورعاة الأغنام، ومحاولات الاستيلاء على الأراضي، والتضييق على التجمعات البدوية والرعوية.

كما يواجه الطلبة في التجمعات السكانية المهمشة صعوبات في الوصول إلى مدارسهم، في ظل القيود المفروضة على البناء والتنقل، ما يهدد انتظامهم في التعليم وسلامتهم أثناء التنقل اليومي.