هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة لهجوم بمسيّرة في محيط مرسى في صحار بعُمان

وطن للأنباء: قالت هيئة ‌عمليات التجارة البحرية البريطانية، ​إنها أعادت ​تصنيف واقعة في ⁠محيط منطقة رسو ​في صحار ​بسلطنة عمان إلى هجوم، وذلك بعد التأكد من ​تعرض ناقلة ​نفط لهجوم بطائرة مسيّرة.

وأضافت ‌الهيئة ⁠أن السلطات المحلية تساعد في إجلاء الطاقم، مشيرةً ​إلى ​أن ⁠تقييم الأضرار والتأثير على ​البيئة لم ​يتضح ⁠حتى الآن.

وكانت الهيئة أعلنت، في وقت سابق، أنها تلقت بلاغاً عن حادثة تتعلق بناقلة نفط قبالة ميناء صحار العُماني.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز، رداً على الاعتداءات والتدخلات الأميركية في المنطقة، وإطلاقها قذائف باتجاه السفن التي تعبر من المسارات غير المصرح بها داخل الممر المائي، فضلاً عن تعرض ناقلات أخرى لانفجارات كبيرة نتيجة اصطدامها بألغام بحرية في مياه المضيق.