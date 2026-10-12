البنك الإسلامي الفلسطيني يشارك في مؤتمر أيوفي السنوي الرابع والعشرين للهيئات الشرعية في البحرين

وطن للأنباء: شارك البنك الإسلامي الفلسطيني في أعمال مؤتمر أيوفي السنوي الرابع والعشرين للهيئات الشرعية الذي استضافته مملكة البحرين يومي 11 و12 تشرين الأول 2026، بمشاركة نخبة من علماء الشريعة الإسلامية والخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار وممثلي المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية من مختلف أنحاء العالم.

ومثّل البنك في المؤتمر رئيس هيئة الرقابة الشرعية د. علاء رزية وعضو هيئة الرقابة الشرعية د. جمال أبو سالم حيث شهد المؤتمر سلسلة من الجلسات الحوارية التي ناقشت عدداً من القضايا الفقهية والفنية المعاصرة ذات الأولوية لقطاع المالية الإسلامية إلى جانب التحديات المستجدة والآفاق المستقبلية لتطوير الصناعة المالية الإسلامية وتعزيز حوكمتها الشرعية.

وأكد المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي أن مشاركة البنك في هذا المؤتمر تأتي انسجاماً مع رؤية البنك والتوجيهات الدائمة من مجلس الإدارة حول أهمية المشاركة الفاعلة في المؤسسات المعنية بتطوير العمل المصرفي والمالي الإسلامي والاستفادة من المنصات الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات والمعارف مع المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم.

وأضاف السعدي: "هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث المستجدات والتوجهات في الصناعة المالية الإسلامية ومناقشة القضايا التي تسهم في تطوير العمل المصرفي وتعزيز كفاءته بما يدعم جهود البنك في ابتكار خدمات ومنتجات مالية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم المتجددة خاصة في ظل وجود تمثيل عالي المستوى من عشرات المؤسسات المالية الإسلامية والتنظيمية على مستوى العالم".

من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني د.علاء رزية أهمية المؤتمر ودوره في مناقشة القضايا المستجدة التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية موضحاً أن جلساته تناولت موضوعات متنوعة من أبرزها مواءمة المعايير الشرعية مع الأنظمة القانونية والتحديات والآفاق المرتبطة بذلك وتقدير التكلفة المباشرة الفعلية للإقراض والضوابط الحاكمة للتمويلات المشتركة ذات الشريحتين الإسلامية والتقليدية وأثر الظروف المستجدة على العقود والالتزامات المالية إضافة إلى موضوع المعاوضة على الالتزام، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وأضاف رزية: "خلال جلسات النقاش قدم العلماء والباحثون والأكاديميون والمختصون المشاركون رؤية علمية يمكن من خلالها إيجاد حلول للعديد من التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم".

ويُعدّ مؤتمر أيوفي من أعرق ملتقيات الصناعة المالية الإسلامية العالمية وأكثرها تأثيراً، إذ ظل على مدى أكثر من عقدين منبراً رئيسياً للتقريب بين الآراء الشرعية وتعزيز الحوكمة الشرعية وحوكمة الالتزام على مستوى الصناعة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.