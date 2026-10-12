في ظل أزمة مرورية.. الاحتلال ينصب إشارة "قف" عند مخرج العيزرية لصالح المستوطنين

وطن للأنباء: أفادت محافظة القدس بان سلطات الاحتلال نصبت اليوم الاثنين إشارة "قف" عند مخرج بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، بما يمنح الأولوية لحركة المستوطنين القادمين من مستوطنة "كيدار"، على حساب حركة المواطنين الفلسطينيين

وأوضحت المحافظة أن الطريق يشكل شريانا حيويا يربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، ويستخدمه عشرات آلاف المواطنين يوميا، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي في ظل أزمة مرورية خانقة تشهدها المنطقة، بعد إغلاق طرق المرور عبر القدس أمام الفلسطينيين.

وأضافت أن عدد سكان مستوطنة "كيدار" يبلغ نحو 1500 مستوطن، فيما توجد على بعد أمتار من الموقع دوار مروري تُمنح فيه الأولوية للمستوطنين المتجهين إلى مستوطنة "معاليه أدوميم"، ما يزيد من صعوبة حركة المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب المحافظة، كانت سلطات الاحتلال قد قلصت قبل نحو 13 عاما مخرج العيزرية من مسلكين إلى مسلك واحد، قبل أن تنجح احتجاجات شعبية شارك فيها أهالي العيزرية وأبو ديس والسواحرة والتجمعات البدوية في إزالة إشارة "قف" من الموقع.

وحذرت المحافظة من أن إعادة نصب الإشارة في ظل الزيادة السكانية وارتفاع أعداد المركبات ستفاقم الأزمة المرورية، وتضاعف معاناة المواطنين الذين يعتمدون على الطريق في تنقلاتهم اليومية.