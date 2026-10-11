الحرس الثوري الإيراني: ناقلة نفط عملاقة تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز

وطن للأنباء: أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأحد، اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، ما أسفر عن انفجار في غرفة محركاتها، دون الكشف عن جنسيتها أو العلم الذي ترفعه.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الناقلة تبلغ سعتها نحو مليوني برميل من النفط، وكانت تحاول اجتياز المضيق بعد إغلاق أنظمة الملاحة والإبحار الخاصة بها.

وأضاف البيان أن الاصطدام باللغم البحري وقع خلال عبور الناقلة، متسببًا في انفجار داخل غرفة المحركات.

وزعم الحرس الثوري أن ثلاث ناقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية منذ السبت، مجددًا تحذيره من أن السفن التي تغلق أنظمة الملاحة في مضيق هرمز ستُصنّف على أنها "سفن معادية".

ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق مستقل يؤكد صحة هذه المعلومات.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تصريح للقيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أواخر أغسطس/آب الماضي، أفادت فيه بأن الممرات الملاحية الدولية في مضيق هرمز أصبحت مفتوحة أمام حركة الملاحة، عقب إزالة القوات الأمريكية الألغام البحرية الإيرانية منها.