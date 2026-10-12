الاحتلال يمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون في ترمسعيا

وطن للأنباء: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، المزارعين من دخول أراضيهم في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، لقطف ثمار الزيتون، وأجبرتهم على مغادرتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال منها المواطنين من الوصول لأراضيهم في منطقة "الشونة"، لقطف ثمار الزيتون، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم

وفي أحدث المعطيات، سجلت الهيئة، قبل يومين، 19 اعتداءً للمستعمرين استهدفت قاطفي الزيتون والمزارعين وممتلكاتهم، وشملت إحراق مركبة، واقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومهاجمة قاطفي الزيتون في عدد من قرى الضفة الغربية، وإطلاق الرصاص وإصابة مزارع في محافظة سلفيت.

كما أظهرت معطيات الهيئة أن اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين على المزروعات خلال شهر آب/أغسطس 2026 طالت 21,508 أشجار، بينها 19,375 شجرة زيتون، في مؤشر إلى حجم الأضرار التي تلحق بالقطاع الزراعي ومصادر رزق المزارعين الفلسطينيين.