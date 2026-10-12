الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جناتا شرقا، وتمركزت في عدة أحياء فيها وداهمت عدد من المنازل واعتقلت كلا من: أسامة عطالله، ومصعب سالم عطالله وشقيقه محمود.

كما اقتحمت القوات قرية حوسان غربا واعتقلت مصطفى محمد حمامرة.

وفي منطقة العروج شرقا داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين واحتجزت بعض الشبان وأجرت معهم تحقيق ميداني قبل أن تطلق سراحهم.