"مقاومة الجدار": 12 اعتداءً للمستوطنين بالضفة منذ صباح اليوم

وطن للأنباء: أفادت معطيات الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بتسجيل 12 اعتداءً للمستوطنين على الأقل منذ صباح يوم السبت، في محافظات رام الله والبيرة، نابلس، قلقيلية، الخليل وأريحا.

وشملت الاعتداءات مهاجمة قاطفي الزيتون وطردهم من أراضيهم، واحتجاز مواطنين، والاعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل، وسرقة ممتلكات، ومهاجمة منازل وهدم جدار وإغلاق طرق.

والجمعة، سجلت الهيئة 19 اعتداءً للمستوطنين استهدفت قاطفي الزيتون والمزارعين وممتلكاتهم، شملت إحراق مركبة، واقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومهاجمة قاطفي الزيتون في عدد من قرى الضفة.

وخلال أيلول/سبتمبر الماضي، نفذ المستوطنون 647 اعتداء في الضفة، تركزت غالبيتها في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات.