الاحتلال يفرض غرامات مالية على شركة للإفراج عن شاحناتها في طوباس

وطن للأنباء: فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، غرامات مالية على شركة فلسطينية جنوب شرقي طوباس، مقابل الإفراج عن عدد من شاحناتها.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن سلطات الاحتلال فرضت حوالي 31 ألف شيقل مقابل الإفراج عن عدد من الشاحنات التابعة لشركة "الفرات" الزراعية.

وكانت القوات استولت على الشاحنات، أثناء نقلها محصول الموز من الرأس الأحمر جنوب شرقي طوباس.

ومنذ أشهر، يستهدف الاحتلال المنطقة، بالتزامن مع استمرار عمليات تجريف واسعة لشق طريق عسكري بطول 22 كيلومترًا وعرض 50 مترًا.

ويبدأ الطريق من حاجز عين شبلي جنوب شرقي طوباس وينتهي عند حاجز تياسير.

وتواصل قوات الاحتلال حصار تجمع الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية منذ نحو 25 يومًا.