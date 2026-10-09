باكستان تؤكد انتشار قواتها في السعودية: مهمتنا دفاعية ولن نهاجم الحوثيين

وطن للأنباء: أكدت باكستان انتشار قوات عسكرية تابعة لها في السعودية، مشددة على أن مهمتها تقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية، في ظل تصاعد المواجهة مع جماعة الحوثي في اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، الجمعة، إن أعدادا كبيرة من القوات والموارد الباكستانية موجودة بالفعل في العاصمة الرياض، مؤكدا أن هذه القوات لن تعبر الحدود لمهاجمة الحوثيين، وإنما ستتولى مهام دفاعية لحماية الأراضي السعودية.

ويأتي التصريح في وقت يتجه فيه التعاون الدفاعي بين السعودية وباكستان وتركيا إلى مرحلة التنفيذ العملي، عقب توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في السابع من آب/أغسطس، والتي تنص على اعتبار أي اعتداء على إحدى الدول الثلاث اعتداء عليها جميعا.

وفي هذا السياق، بحثت اللجنة السياسية والاستراتيجية للدفاع المشترك، خلال اجتماع طارئ في الرياض، سبل تفعيل الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وتسريع نشر القوات والقدرات العسكرية، وتعزيز التنسيق والجاهزية بين الدول الثلاث.

وتتزامن هذه التحركات مع تصاعد التحديات الأمنية التي تواجه السعودية، وسط هجمات تستهدف أراضيها ومنشآتها المدنية والاقتصادية.

كما تأتي بالتوازي مع تقدم القوات الحكومية اليمنية في الساحل الغربي، وسيطرتها على مواقع استراتيجية قرب مضيق باب المندب ومدينة المخا، في تطورات تعكس الأهمية المتزايدة للمنطقة في الحسابات الأمنية والعسكرية الإقليمية.