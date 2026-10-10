إصابتان باعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية دير بزيع غرب رام الله

وطن للأنباء: أصيب مواطنان، يوم السبت، جراء اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية دير بزيع غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس المجلس القروي مهند عثمان، بأن مستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون في أراضي منطقة "القرعة" التابعة للقرية، ورشوهم برذاذ الفلفل واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة شابين، أحدهما بكسور في اليدين، والآخر بجروح ورضوض.

وأضاف أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى رام الله لتلقي العلاج.

ومنذ صباح اليوم، صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم على المواطنين والمزارعين أثناء قطف ثمار الزيتون في عدة قرى برام الله، ما أدى لاصابة صحفي والعشرات بالاختناق.