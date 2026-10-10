الاحتلال يعتقل 4 مواطنين أثناء توجههم لقطف الزيتون بسلفيت

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، أربعة مواطنين، أثناء توجههم إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في بلدة دير استيا شمال غربي سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين أثناء قيامهم بقطف ثمار الزيتون في منطقة السنادة غرب دير استيا.

والمعتقلون هم: محمد عطا عوض (35 عامًا)، ومحمد نطمي عوض (22 عامًا)، ومحمد جبر الشعر (35 عامًا).

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وديع عبد الرحيم محمد سلمان (74 عامًا)، أثناء توجهه إلى أرضه لقطف الزيتون في منطقة طريق الواد غرب ديراستيا، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

وفي السياق، اعتدى مستوطنون على مزارعين في منطقة ظهر رجال، شمال بلدة دير بلوط، واحتجزوا مركبة بالقرب من أراضيهم الزراعية، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

والجمعة، سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 19 اعتداءً للمستوطنين استهدفت قاطفي الزيتون والمزارعين وممتلكاتهم.

وشملت الاعتداءات إحراق مركبة، واقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومهاجمة قاطفي الزيتون في عدد من قرى الضفة الغربية، وإطلاق الرصاص وإصابة مزارع في سلفيت.