الرئيس يوقّع مرسوم تأجيل الانتخابات.. الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول 2027 والنشر خلال ساعات

وطن للأنباء: قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأجيل الانتخابات العامة، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول/سبتمبر 2027، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"وطن".

وأضافت المصادر أن المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات سيصدر خلال الساعات المقبلة، متضمنا الموعد الجديد للاستحقاق الانتخابي.

وأوضحت أن قرارات اللجنة شملت البدء بحوار وطني شامل، إلى جانب إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالتوافق الوطني.

وجاءت القرارات عقب اجتماع عُقد في رام الله، برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، وبحضور أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، بينهم جبريل الرجوب، وزكريا زبيدي، ومحمد اشتية، وماجد فرج.

وكانت مصادر خاصة لـ"وطن" قد كشفت، أمس الجمعة، أن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية اتُّخذ، وأن الإعلان الرسمي عنه كان مرتقبا الأحد على أبعد تقدير، على أن يتضمن المرسوم الرئاسي تحديد موعد جديد للاقتراع في أيلول/سبتمبر 2027، إلى جانب حزمة إصلاحات وطنية جرى التوافق عليها.

وبحسب ما نشرته "وطن"، فإن التوجه المطروح يشمل إجراء حوار وطني يسبق الانتخابات، بهدف التفاهم على إصلاحات سياسية ومؤسساتية تمهد لإجراء الاستحقاق المقبل، وتعزز التوافق الوطني.

وكانت الانتخابات التشريعية قد حُددت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فيما بدأت لجنة الانتخابات المركزية استقبال طلبات الترشح في 26 أيلول/سبتمبر، قبل تمديد فترة الترشح بقرار بقانون حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر.