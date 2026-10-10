إصابة صحفي بالرصاص المطاطي وعشرات بالاختناق خلال اعتداء الاحتلال على قاطفي الزيتون في دير أبو مشعل

وطن للأنباء: أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، صباح اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير أبو مشعل شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال هاجموا قاطفي الزيتون، أثناء قطفهم ثمار الزيتون، وأطلقوا صوبهم قنابل الغاز السام، في محاولة لإجبارهم على مغادرة أراضيهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أصابت الصحفي عصام الريماوي بالرصاص المطاطي في الفخد، خلال تغطيته للأحداث الجارية في القرية.

يُشار إلى أن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المزارعين وقاطفي الزيتون تتصاعد مع انطلاق موسم القطاف في الضفة الغربية، وتشمل الاعتداء الجسدي، ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتخريب الأشجار وسرقة المحاصيل، فيما يشهد الموسم الحالي تصاعدا لافتا في هذه الاعتداءات، التي تتخذ طابعا منظما، وتهدد مصدر رزق آلاف العائلات الفلسطينية.