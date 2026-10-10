مستوطن يكسر أغصان زيتون في مخماس شمالي القدس

وطن للأنباء: أقدم مستوطن، يوم السبت، على تكسير أغصان خمس أشجار زيتون في منطقة عرقان شريكة ببلدة مخماس شمالي القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن المستوطن، الذي ينحدر من إحدى البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين، أقدم على تكسير الأغصان، بهدف إطعام أغنامه من أوراقها.

وأشارت إلى أن المستوطن يعمد بشكل متكرر إلى رعي أغنامه في بساتين المواطنين، والاعتداء على الأشجار وتكسير أغصانها، ما يلحق أضرارًا بالأشجار وممتلكات أصحاب الأراضي.

والسبت، سجّلت معطيات الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 12 اعتداءً للمستوطنين على الأقل منذ صباح اليوم، في محافظات رام الله والبيرة، نابلس، قلقيلية، الخليل وأريحا.