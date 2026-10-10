ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 74,370 شهيدا و175,371مصابا

وطن للأنباء: أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 74,370 شهيدا، و175,371 مصابا.

وأضافت المصادر، أن 10 شهداء (أحدهم متأثرا بجروحه)، و65 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بلغت 1,481 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 5,254 إصابة، إضافة إلى 836 شهيدًا جرى انتشاله.

ونوهت إلى أنه تم إضافة 106 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 3/10/2026