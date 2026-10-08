قوات الاحتلال تغلق وسط المنية جنوب شرق بيت لحم

وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، وسط قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية أحمد كوازبه، بأن قوات الاحتلال أغلقت وسط القرية بالسواتر الترابية وقطعت أوصالها وحرمت المواطنين من حرية التنقل داخل القرية.

وأضاف كوازبه أن قوات الاحتلال ومستوطنوه صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم وإجراءاتهم العسكرية التعسفية بحق القرية والأهالي، تمثل بإغلاق المدخل الرئيس، وسرقة محصول الزيتون ومهاجمة منازل المواطنين، وتدمير شبكات المياه.