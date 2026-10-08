4 شهداء ومصابون بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة

وطن للأنباء: استُشهد 4 مواطنين، وأُصيب عدد آخر، بعضهم بجروح خطرة، اليوم الخميس، جراء استهدافات إسرائيلية طالت خيمة للنازحين ومركبة في مدينة غزة، فيما استُشهد مواطن متأثرا بإصابته في قصف سابق.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة قرب المستشفى الميداني الأردني في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة.

وبالتزامن، أُصيب عدد من المواطنين، بعضهم بجروح خطرة، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية خيمة للنازحين في مخيم الإيواء المصري بمنطقة التوام شمال غربي المدينة، قبل الإعلان عن استشهاد محمد رجب ورشا أغا متأثرين بإصابتيهما في الغارة.

وفي وسط القطاع، استُشهد المواطن أحمد خميس أبو ناجع من مخيم النصيرات، متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة قبل نحو أسبوع.

وفي جنوب القطاع، أُصيب شاب بعيار ناري في القدم في الحي الهولندي غربي خان يونس، فيما استهدف إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية خيام النازحين في مواصي رفح.

وكانت مواطنة استُشهدت صباح اليوم، وأُصيب زوجها وأبناؤها، إلى جانب عدد من الجرحى، جراء استهدافات إسرائيلية متفرقة، تزامنا مع استمرار إطلاق النار في مناطق عدة من القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد مرور عام على بدء سريانه.