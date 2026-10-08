الجيش الأمريكي يقدم لترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات واسعة النطاق في إيران

وطن للأنباء: ذكرت NBC News أن الجيش الأمريكي قدم للرئيس دونالد ترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران وسط نقاشات لاستئناف العمليات العسكرية قبل انتخابات الكونغرس المقبلة.

وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية بأن الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي ناقشا إمكانية استئناف العمليات العسكرية قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية في 3 نوفمبر.

وأكدت مصادر للشبكة أنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن".

وذكرت مجلة "ذا أتلانتيك" نقلا عن مصدرين أمريكيين، يوم أمس، أن البيت الأبيض أصدر توجيهات للبنتاغون بإعداد خيارات لشن ضربات ضد إيران، على أن يتم تنفيذها قبل موعد انتخابات الكونغرس.

ووفقا للمصادر، فإن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" هي التي تتولى إعداد هذه الخطط.

وتشير المصادر إلى أن ترامب يهدف إلى خفض أسعار البنزين وتحقيق نتائج ملموسة في الصراع قبل موعد التصويت.

وأكد تقرير المجلة أن "نطاق الضربات المحتملة والأهداف المحددة لها لا تزال قيد البحث والمناقشة".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير شن ضربات على مواقع داخل إيران، فردت طهران بضربات مماثلة. وفي منتصف يونيو، وقعت طهران وواشنطن مذكرة لوقف الأعمال القتالية، غير أنهما عادتا لاحقا إلى تبادل الضربات. ولا يزال النزاع دون تسوية حتى الآن.