مصادر لـ"وطن": الرئيس عباس سيعلن تأجيل الانتخابات التشريعية يوم الأحد على أبعد تقدير

رام الله – وطن للأنباء: قالت مصادر مطلعة لـ"وطن"، إن الرئيس محمود عباس يتجه إلى إصدار مرسوم رئاسي بتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قبل إغلاق باب تسجيل القوائم الانتخابية يوم الأحد.

وبحسب المصادر، فإن المرسوم سيصدر مساء السبت، أو على أبعد تقدير يوم الأحد بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في ظل توافق وطني شامل على تأجيل الانتخابات.

وأوضحت المصادر أن المرسوم الرئاسي سيحدد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في صيف عام 2027، على أن يترافق ذلك مع حزمة من الإصلاحات الوطنية التي تم التوافق عليها، وتمهد لإجراء الانتخابات المقبلة.

وأضافت أن التوافق بشأن تأجيل الانتخابات يأتي في إطار تفاهم أوسع على "رزمة إصلاح وطني كبيرة"، من شأنها أن تشكل أرضية سياسية ومؤسساتية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن في صيف 2027.

ويأتي ذلك قبل الموعد المحدد لإغلاق تسجيل القوائم الانتخابية يوم الأحد، فيما كانت لجنة الانتخابات المركزية تواصل استعداداتها للاستحقاق التشريعي المقرر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.