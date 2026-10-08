50 انتهاكاً بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية خلال أيلول 2026

وطن للأنباء: رصدت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر أيلول/سبتمبر 2026 سلسلة من الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والطواقم الصحفية من قبل منظومة الاحتلال الاسرائيلي ، شملت الاعتقال والاحتجاز ومنع التغطية الصحفية، والاستدعاء والتحقيق، والملاحقة القضائية، والمصادرة، والتهديد بالسلاح، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية وتحطيم المعدات والمركبات.

وبحسب رصد وتوثيق لجنة الحريات، بلغ مجموع الانتهاكات الموثقة خلال الشهر 50 انتهاكًا، توزعت على النحو الآتي:

9 حالات اعتقال.

22 حالة احتجاز ومنع من العمل.

حالتا مصادرة.

11 حالة عرض على محكمة.

حالتا استدعاء وتحقيق.

حالتا تهديد بالسلاح.

حالة إصابة دامية.

حالة تحطيم معدات.

وتظهر الوقائع الموثقة أن الانتهاكات طالت صحفيين ومصورين ومراسلين ومنتجين إعلاميين، كما استهدفت طواقم صحفية أثناء قيامها بعملها الميداني وتغطية الأحداث في عدد من المناطق الفلسطينية.

اعتقالات وأحكام واعتقال إداري

شهد شهر أيلول سلسلة من الاعتقالات التي طالت صحفيين في الضفة الغربية، من بينهم الصحفي سامح نزيه دروزة، الذي اعتُقل على حاجز بالقرب من بلدة عين سينيا شمال شرقي رام الله، وصودرت معدات عمله الصحفي قبل الإفراج عنه بعد ساعات.

كما اعتُقل الصحفي في إذاعة صوت «فلسطين» رامي نوفل من منزله في بلدة إذنا غربي الخليل، وأُفرج عنه في اليوم التالي بعد تعرضه للضرب والتحقيق.اعتُقل المصور الصحفي شادي حاتم على حاجز بالقرب من بلدة عين سينيا.

كما تم اعتُقل المصور الصحفي معاذ عمارنة من منزله في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، كما اعتُقل الصحفي صبري جبريل من منزله في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، وحُوّل بدوره إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي علاء الريماوي من منزله في مدينة رام الله، وصادرت هاتفه الجوال، قبل تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

كما جرى في 24 أيلول تجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد منى لمدة ستة أشهر، في ثالث تجديد متتالٍ، وفق المعطيات الموثقة.

وايضا اعتُقل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي راسم عبيدات من منزله في بلدة جبل المكبر شرق القدس، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

وفي سياق الملاحقات القضائية، حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في 8 أيلول على الصحفي الدكتور محمود فطافطة بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة التحريض، علمًا بأنه معتقل منذ 30 أيار/مايو 2024.

منع التغطية واحتجاز الطواقم الصحفية

تكررت خلال الشهر حالات منع الصحفيين والطواقم الإعلامية من الوصول إلى أماكن الأحداث وتغطيتها.

ففي الأول من أيلول، مُنعت طواقم صحفية من تغطية الاعتداء على أراضي بلدتي يعبد وعرابة واقتلاع أشجار الزيتون. وعُرف من الصحفيين الذين مُنعوا من التغطية مراسل راديو «البلد» عمرو مناصرة، ومراسل وكالة الأنباء الفلسطينية . وفي 5 أيلول، منعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية من تغطية المسيرة الأسبوعية للمستوطنين في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وأبعدتها عن المكان. وتكرر منع الصحفيين من التغطية في 16 أيلول، خلال هدم منزل في منطقة «خلة الحمص» جنوب مدينة الخليل، حيث مُنعت طواقم صحفية من الوصول إلى المكان.

وفي 19 أيلول، منعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية من تغطية مسيرة المستوطنين الأسبوعية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وأبعدتها عن المكان .

اعتداءات وتهديدات وإصابات

في 2 أيلول، حطمت مجموعة من المستوطنين مركبة مراسل التلفزيون الأردني رجائي الخطيب أثناء تغطيته الصحفية بالقرب من قرية المغير شمال شرقي رام الله.

وفي 6 أيلول، أُصيب المنتج الصحفي علي حجاج بجراح متوسطة في الرقبة والقدم أثناء تغطيته قصف طائرات حربية إسرائيلية من طراز F16 لمنزل غربي مدينة غزة.

وفي 29 أيلول، اعتدى جنود الاحتلال على طاقم «التلفزيون العربي»، المكوّن من المراسل عميد شحادة والمصور ربيع المنير، أثناء تغطيتهما اقتحام بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله. ووفق التوثيق، هدد الجنود الصحفيين بإطلاق النار عبر إشهار الأسلحة في وجهيهما، قبل طردهما من المكان.

استدعاءات وتحقيقات وإجراءات بحق الصحفيين

في 15 أيلول، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية العاملة في قناة «TRT عربي» نقاء حامد أثناء مرورها على حاجز عسكري قرب بلدة تقوع شرق بيت لحم، قبل الإفراج عنها بكفالة مالية بلغت 8000 شيكل في 28 أيلول.

وفي 20 أيلول، استدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الصحفية سلوى أبو لبدة إلى مركز تحقيق «القشلة» في البلدة القديمة بمدينة القدس، وحققت معها بشأن منشورات وصفتها بالتحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إبلاغها بقرار إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.

مؤشرات على اتساع القيود على العمل الصحفي

وتشير الوقائع التي وثقتها لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال أيلول إلى تعدد أشكال الانتهاكات التي طالت الصحفيين، بين الاعتقال والاعتقال الإداري، والمنع من التغطية، والاحتجاز، والمصادرة، والاستدعاء والتحقيق، والتهديد بالسلاح، والاعتداءات الجسدية والمادية.

وبلغ عدد حالات الاحتجاز ومنع الصحفيين والطواقم الإعلامية من العمل 22 حالة، وهي الأعلى ضمن التصنيف الشهري للانتهاكات الموثقة، تلتها 11 حالة عرض على محكمة و9 حالات اعتقال، إلى جانب حالات المصادرة والإصابة وتحطيم المعدات والاستدعاء والتحقيق والتهديد بالسلاح.