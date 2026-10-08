ثروت زيد الكيلاني يكتب لوطن: حماية زمن التعلم في نظام تعليمي هش.. ثلاثة أيام للمعلم وخمسة أيام للطالب

يحدد الزمن قدرة المدرسة على أن تعلم وتربي وتستجيب؛ فالتعلم يحتاج إلى وقت للممارسة والخطأ والتصحيح والقراءة والسؤال والتفاعل، ويحتاج الطالب إلى مساحة يجد فيها من يسانده حين يتعثر. وكلما ضاقت المساحة الزمنية المتاحة للمدرسة، ازدحمت الوظائف التعليمية داخل حيز محدود، فتتراجع قدرتها على مراعاة الفروق الفردية، ومعالجة فجوات التعلم، وتوفير الإرشاد والأنشطة، وبناء تعلم متدرج ومستقر.

وتزداد أهمية هذه المسألة في التعليم الفلسطيني، الذي يعمل تحت ضغط الاحتلال وفي ظل أزمات ممتدة تتداخل فيها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية مع تحديات التعلم. من هنا يغدو حماية زمن التعلم جزءا من حماية قدرة النظام على الصمود والاستمرار، وقضية تربوية تتصل مباشرة بحق الطالب في التعلم، لا مجرد ترتيب لأيام الدوام. ولذلك، فإن إعادة تنظيم الأسبوع المدرسي ينبغي أن تنطلق من سؤال جوهري: كيف نحمي زمن تعلم الطالب في ظل الظروف الاستثنائية التي يعمل فيها النظام التعليمي؟

خمسة أيام للمدرسة وثلاثة أيام للمعلم

عندما تعمل المدرسة ثلاثة أيام في الأسبوع، يصبح الزمن المتاح للتعلم موردا شديد المحدودية. وحتى مع بلوغ اليوم المدرسي سبع حصص في حده الأعلى، يبقى نصيب الطالب الفعلي في حدود 18–21 حصة أسبوعيا، تبعا لتنظيم المدرسة وبرنامجها.

وتتجاوز المشكلة عدد الحصص؛ فالتعلم يحتاج إلى انتظام وتدرج وممارسة ومراجعة وتغذية راجعة، كما يحتاج إلى وقت لاستدراك التعثر وإتاحة فرص إضافية للطلبة الذين تختلف وتيرة تعلمهم. ومع انضغاط الأسبوع، تضيق المساحة المتاحة للقراءة والفنون والرياضة والمشروعات والمهارات الحياتية والإرشاد والإثراء ودعم الطلبة في سد فجوات التعلم، فتزداد صعوبة استدراك الفاقد القائم والاستجابة لاحتياجات الطلبة المتنوعة.

يستدعي ذلك إعادة تنظيم الأسبوع المدرسي على نحو يوسع زمن التعلم من دون المساس بحقوق المعلمين وشروط عملهم. فالمعلم يعمل ثلاثة أيام، بينما تحتاج المدرسة إلى مساحة زمنية أوسع لتنظيم التعلم وخدمة الطلبة. جوهر المقترح هو الفصل بين زمن عمل المدرسة ونمط حضور المعلم: تعمل المدرسة خمسة أيام لحماية استمرارية التعلم، فيما يحافظ كل معلم على أيام عمله الثلاثة، موزعة وفق حاجة المدرسة والحصص المتاحة وتخصصه.

وتحدد أعداد الصفوف والحصص المتاحة لكل تخصص طبيعة هذا التوزيع، بحيث يعاد تنظيم حضور المعلم زمنيا داخل الأسبوع وفقا للحصص المتاحة وحاجات المدرسة والطلبة. وفي الظرف الراهن تكون الصيغة العملية هي: المدرسة خمسة أيام، والطالب خمسة أيام، وكل معلم ثلاثة أيام. ولا يقتضي ذلك جدولا موحدا؛ إذ يمكن توزيع أيام المعلم بصورة متتالية أو متباعدة، وفقا لخصوصية المدرسة وتخصصات العاملين فيها وعدد الصفوف والحصص وحاجات الطلبة. المبدأ وطني، والجدولة مدرسية، والمرونة محكومة بالمعايير.

كيف يتغير الأسبوع المدرسي؟

1) خمسة أيام للمدرسة والطلبة: تعمل المدرسة ويحضر الطلبة خمسة أيام بدلا من ثلاثة، بما يوسع زمن التعلم ويمنحه انتظاما أكبر، بينما يبقى دوام كل معلم ثلاثة أيام في الأسبوع في ظل الظروف الحالية المرتبطة بالرواتب.

2) ثلاثة أيام لكل معلم داخل الأسبوع الخماسي: يبين البرنامج المدرسي بوضوح أيام دوام كل معلم، بحيث تكون له ثلاثة أيام دوام ضمن الأيام المدرسية الخمسة. وتوزع هذه الأيام وفقا للتخصص والحصص وحاجات الطلبة وتنظيم المدرسة، بدلا من حضور جميع المعلمين في الأيام الثلاثة نفسها. وبذلك يصبح توزيع المعلمين أكثر ارتباطا بالبرنامج الفعلي، ويتحسن استثمار الموارد البشرية المتاحة.

3) الطاقة الزمنية والحصص الفعلية: يوفر الأسبوع الممتد طاقة زمنية مدرسية أكبر. فإذا كان اليوم المدرسي سبع حصص كحد أعلى، تبلغ الطاقة الزمنية النظرية 35 حصة أسبوعيا. أما الحصص التي يتلقاها الطالب فعليا فتحددها الخطة الدراسية والجدول المدرسي، وتبلغ حاليا نحو 18–21 حصة أسبوعيا. والغاية هي توفير وقت أكثر انتظاما للتعلم والممارسة والمراجعة والمعالجة والإثراء، لا تحويل الطاقة الزمنية كلها إلى حصص صفية.

4) الإرشاد والإدارة: يعمل المرشد ثلاثة أيام موزعة داخل الأسبوع وفق احتياجات الطلبة وبرنامجه الإرشادي، بما يعزز المتابعة والدعم والتواصل مع الأسرة والوقاية من الانقطاع عن التعلم. كما توزع الإدارة والعاملون الإداريون حضورهم بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية طوال أيام الأسبوع.

5) الأنشطة ومجتمع الخبرة: يوفر الأسبوع الأوسع مساحة أكبر للأنشطة ومشاركة مجتمع الخبرة، من خلال الكتاب والفنانين والرياضيين وأصحاب المهن وأولياء الأمور والجامعات والمؤسسات المجتمعية، في مجالات القراءة والفنون والرياضة والتطوع والمبادرات والمهارات الحياتية والتعرف إلى المهن والبيئة والمجتمع، ضمن أهداف واضحة ومعايير جودة ومسؤولية مدرسية محددة. وبذلك يقود المعلم التعلم الأكاديمي، ويدعم المرشد مسار الطالب، ويوسع مجتمع الخبرة صلته بالحياة.

6) برنامج مدرسي يستجيب لواقع كل مدرسة: لا ينطلق التطبيق من جدول موحد، وإنما من واقع كل مدرسة، بما يشمل عدد الطلبة والصفوف والمعلمين والتخصصات والحصص المتاحة والحضور وفجوات التعلم والاحتياجات الإرشادية والموارد المتاحة. وبناء على هذه المعطيات تصمم المدرسة برنامجها الأسبوعي، ويبين البرنامج بوضوح أيام دوام كل معلم وتوزيع الحصص والأنشطة والخدمات.

7) قياس الأثر والتحسين المستمر: تتابع المدرسة أثر التنظيم من خلال مؤشرات واضحة تشمل زمن التعلم الفعلي، وانتظام الحصص، وتنفيذ المنهاج، وحضور الطلبة، وكفاءة توزيع المعلمين، ومعالجة فجوات التعلم، والإرشاد والأنشطة. وتتحرك في دورة مستمرة من التخطيط والتنفيذ والقياس والمراجعة والتحسين وإعادة التخطيط. ويعني التدرج تحسين التطبيق ومراجعته على مراحل زمنية، وتصحيح الجداول والممارسات في ضوء البيانات والخبرة، مع تطبيق المبدأ على مستوى النظام.

8) حقوق المعلم وحق الطالب: يقوم النموذج على توازن بين حقوق المعلم وواجباته وحق الطالب في التعلم. ودوام المعلم ثلاثة أيام في الأسبوع هنا ترتيب انتقالي فرضته الظروف الحالية المرتبطة بالرواتب، وليس صيغة دائمة لتنظيم مهنة التعليم. وخلال هذه المرحلة، يحدد البرنامج المدرسي أيام دوام كل معلم ومهامه بوضوح، بما يراعي حقوقه وشروط عمله وواجباته المهنية، وفي الوقت نفسه يضمن توظيف الأيام الخمسة للمدرسة في توسيع زمن تعلم الطلبة وانتظامه. وبذلك يحافظ النموذج على التوازن بين واقع المعلم ومتطلبات المدرسة وحق الطالب في التعلم، إلى أن تسمح الظروف بالعودة إلى تنظيم أكثر استقرارا واستدامة لدوام المعلمين.

إجراء للحاضر ومسار للمستقبل

يعالج تنظيم الأسبوع اختلالا محددا يتمثل في تآكل زمن التعلم، ولا يحمل وحده حل أزمة التعليم الفلسطيني ولا يعالج مصادر هشاشة النظام المتراكمة تحت الاحتلال والأزمات الممتدة. قيمته تكمن في كونه إجراء عمليا يحمي ما يمكن حمايته الآن، بالتوازي مع العمل على إعادة بناء النظام التعليمي على أسس أكثر صمودا واستدامة.

ويحتاج هذا المسار الأوسع إلى إعادة تنظيم أدوار المدرسة والمعلم والإدارة والإشراف، وحماية سيادة القرار التربوي والمعرفي، وبناء منظومة وطنية للبيانات والقياس والبحث، ومعالجة فجوات التعلم، وإعادة النظر في المناهج والتقويم والموارد، وضمان حقوق المعلمين وتمكينهم مهنيا، وبناء تمويل وحوكمة قادرين على الاستمرار.

يمكن تعويض حصة، وإعادة ترتيب برنامج، وتعديل مادة؛ أما الزمن الذي يمضي من حياة الطفل دون تعلم كاف، فاستعادته أكثر صعوبة. لذلك تصبح حماية زمن التعلم أولوية تربوية ووطنية، لأنها تحمي قدرة المدرسة على أداء رسالتها، وتحفظ للطالب حقا لا يمكن تأجيله.

وتبقى الصيغة المقترحة استجابة لظرف استثنائي، لا تنظيما دائما لمهنة التعليم: ثلاثة أيام للمعلم بوصفها ترتيبا انتقاليا، وخمسة أيام للمدرسة باعتبارها ضرورة تربوية، وخمسة أيام للطالب حماية لحقه في التعلم.

غير أن هذا الإجراء لا يغني عن خطة وطنية شاملة لإعادة بناء منظومة التعليم الفلسطيني على أسس أكثر استدامة وقدرة على الصمود، تشارك فيها مؤسسات الدولة والقطاعات التعليمية والأكاديمية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، وتضع الجودة في مركزها، وتستجيب لاحتياجات المجتمع الفلسطيني وأولوياته، وتستشرف التحولات التكنولوجية والمعرفية والذكاء الاصطناعي وما تفرضه من أسئلة جديدة على المدرسة والمعلم والمناهج ومصادر المعرفة.

بهذا المعنى، يصبح تنظيم الأسبوع خطوة عملية في مسار أوسع لبناء تعليم فلسطيني أكثر جودة وقدرة على الاستجابة؛ تعليم يحمي زمن الطالب وحقوق المعلم، ويهيئ المدرسة لتحديات المستقبل، ويحافظ على سيادة القرار التربوي والمعرفي وخصوصية المجتمع الفلسطيني.