وزير الخارجية البريطاني: القدس الشرقية أرض محتلة ونرفض إغلاق القنصلية البريطانية

وطن للأنباء: أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم الخميس، موقف بلاده الراسخ بأن القدس الشرقية أرض محتلة، ورفض الأمر الإسرائيلي بإغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس.

وقال ميليباند إن الحكومة الإسرائيلية لا تملك الحق القانوني في إغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس، مؤكداً أن مبنى القنصلية لن يُغلق، وإنما سيُطلق عليه اعتباراً من اليوم اسم "بعثة المملكة المتحدة في القدس"، مع استمرارها في أداء عملها والتواصل مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن بريطانيا سحبت مؤقتاً عدداً من موظفي قنصليتها في القدس وأفراد عائلاتهم، لضمان سلامتهم وأمنهم.

وكانت بريطانيا قد أقرت حظراً على استيراد السلع القادمة من المستعمرات، وفرضت عقوبات على أفراد وشركات يساهمون في توسيعها، كما انتقدت عنف المستعمرين وتغاضي الحكومة الإسرائيلية عنه، ما دفع إسرائيل إلى إصدار قرار بطرد القنصل البريطاني من القدس.

وجدد ميليباند التأكيد على موقف بلاده الرافض للاستيطان، وعلى أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن بريطانيا ستواصل العمل مع الشعب الفلسطيني.