100 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

وطن للأنباء: اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك عبر مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من قوات وشرطة الاحتلال، وتزامن ذلك مع فرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 100 مستوطن نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى تركزت في الجهة الشرقية، وأدى عدد منهم طقوسًا تلمودية وصلوات صامتة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن الاقتحام جرى من جهة باب المغاربة الخاضع لسيطرة الاحتلال الكاملة، وتزامن مع تأدية طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد، وسط تشديد الإجراءات العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على أبواب المسجد الخارجية، شملت احتجاز هويات المصلين وتفتيشهم، في إجراءات هدفت إلى الحد من وجود الفلسطينيين وعرقلة وصول الشبان. كما أجبر الاحتلال عشرات المحال التجارية في سوق القطانين المحاذي للأقصى على الإغلاق، ضمن إجراءات عقابية وأمنية رافقت مسيرات المستوطنين.

وأعلنت مصادر مقدسية أن 11,409 مستوطنين اقتحموا المسجد خلال موسم الأعياد العبرية الأخير، منذ رأس السنة العبرية وحتى نهاية اقتحامات عيد العرش، سجل منها عيد العرش وحده 9,123 مستوطنًا، تخللتها طقوس ورقص وغناء ورفع علم الاحتلال قرب قبة الصخرة. ووثق

مركز معلومات "معطى" 29 حالة تدنيس للأقصى خلال أيلول/سبتمبر، ضمن 736 انتهاكًا إسرائيليًا في القدس الشهر ذاته، بينها 79 اقتحامًا و152 حالة اعتقال و35 قرار إبعاد بحق مقدسيين.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن تصعيد متواصل في القدس المحتلة، بالتزامن مع استغلال جماعات "الهيكل" المناسبات الدينية لفرض مظاهر جديدة داخل المسجد، وشملت الانتهاكات خلال الفترة الأخيرة طقوسًا علنية، بينها ما يسمى "السجود الملحمي" والنفخ في الشوفار، بالتوازي مع إجراءات الاحتلال لتأمين مسيرات المستوطنين.