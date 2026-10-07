سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي جنوبي لبنان

وطن للأنباء: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق وبلدات في جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت صباحاً أطراف بلدات حداثا، وبرعشيت، والمنصوري، إضافة إلى تساقط قذائف مدفعية على أطراف بلدتي كونين وعيناثا وشمال سهل مرجعيون.

وذكرت المصادر الميدانية أن طيران الاحتلال الحربي شن غارتين جويتين على محيط وادي السلوقي، بينما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل عند أطراف بلدة حاريص، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض فوق الساحل اللبناني.

وفي منطقة كفرشوبا، شهدت البلدة توغلاً لآليات عسكرية إسرائيلية وجرافة من طراز "D9" انطلاقاً من منطقة عزرائيل، حيث أقدمت على فتح ساتر ترابي في منطقة شانوح قبل أن تتقدم باتجاه محيط المنازل في بلدة حلتا ثم تنسحب لاحقاً.