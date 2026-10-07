القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار الملك خالد في السعودية ومعسكرات سعودية وإسقاط طائرة مسيّرة

وطن للأنباء: أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، وقالت إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، ما أدى، وفق بيانها، إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.

وأضافت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت عملية عسكرية أخرى استهدفت معسكر الدغارير في جيزان، ومعسكر عاكفة في عسير، ومعسكر الموسم في جيزان، مشيرة إلى أن هذه المواقع تضم تحشيدات للقوات السعودية.

وقالت إن العملية نُفذت باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مدعية أن الهجمات حققت إصابات دقيقة، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، بينهم جنود وضباط سعوديون، إضافة إلى احتراق عدد من مخازن الأسلحة.

وفي بيان منفصل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز CH-4 تابعة للقوات السعودية، أثناء تنفيذها ما وصفته بـ"مهام عدائية" في أجواء محافظة الجوف، موضحة أن إسقاط الطائرة تم باستخدام "سلاح مناسب".

وفي بيان اضافي اعلنت القوات المسلحة اليمنية بصواريخ بالستية إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي ونتج عن الاستهدف مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين.

