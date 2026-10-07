لجنة الانتخابات تتلقى طلب ترشح لقائمة جديدة

وطن للأنباء: قالت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت طلب ترشح لقائمة انتخابية جديدة تحمل اسم (فلسطين للجميع)، ليصل بذلك العدد الإجمالي لطلبات ترشح القوائم المقدمة للجنة إلى 9 طلبات.

وأكدت اللجنة أن تقديم طلب الترشح لا يعني قبول القائمة أو تسجيلها بصورة نهائية، إذ تخضع الطلبات للمراجعة والتدقيق وفقا لأحكام القانون والإجراءات المعتمدة.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر في يوليو/تموز الماضي مرسومًا حدد فيه يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.