الاحتلال يفجر منزل الأسير قدري سمارة في بدو

وطن للأنباء: فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، بعد اقتحام البلدة وإخلاء المنزل والمنازل المحيطة به من سكانها.

وأفادت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال كانت قد فرضت طوقا عسكريا مشددا على المنطقة منذ ساعات الفجر، بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عددًا من قرى وبلدات شمال غرب القدس. وكانت آليات الاحتلال قد شرعت في وقت سابق بهدم أجزاء من منزل سمارة، قبل أن تقدم على تفجيره.

ودفع جيش الاحتلال صباح اليوم بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، تمهيدا لهدم المنزل، بالتزامن مع استمرار العدوان على قرى وبلدات القدس المحتلة.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال أيلول 62 عملية هدم، طالت 254 منشأة، توزعت بين 89 مسكنًا مأهولًا، وستة مساكن غير مأهولة، و13 منشأة تشكل مصادر رزق، و133 منشأة زراعية، و13 منشأة أخرى.

وبلغت أعلى حصيلة للهدم في محافظة الخليل بهدم 91 منشأة، تلتها القدس بـ60 منشأة، ثم جنين بـ44 منشأة، وبيت لحم بـ20 منشأة، ورام الله والبيرة بـ11 منشأة، وسلفيت بتسع منشآت، وطولكرم بثماني منشآت، وأريحا بست منشآت، وطوباس بثلاث منشآت، ونابلس بمنشأتين.