إصابات بالاختناق واعتقال ثلاثة مواطنين خلال هجوم مستوطنين على مردا

وطن للأنباء: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام والفلفل، واعتقل ثلاثة آخرين، اليوم الأربعاء، خلال هجوم مستوطنين وقوات الاحتلال على قرية مردا شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن مستطنين بحماية قوات الاحتلال وشرطته اقتحموا القرية، وأطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه قاطفي الزيتون، فأصيب مواطنون بالاختناق بالغاز السام والفلفل، فيما منعت قوات الاحتلال مركبة الإسعاف من الوصول إليه.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين هم: ضرغام وسم، وواصف حجير، ومراد كنعان.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين، وأغلقت مداخل القرية كافة، ومنعت المواطنين من قطاف ثمار الزيتون، عقب تحطيم محتويات عدد من منازل المواطنين.