مسيرة في طوكيو تضامنًا مع فلسطين تزامنا مع الذكرى الثالثة لحرب غزة

وطن للأنباء: شهدت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين، تزامنا مع الذكرى الثالثة لبدء الحرب على قطاع غزة، بمشاركة متضامنين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة للقضية الفلسطينية.

وانطلقت المسيرة في منطقة شيبويا، وندد المشاركون باستمرار الحرب والانتهاكات بحق الفلسطينيين، ودعوا إلى وقف الحرب وتحقيق السلام.

وتأتي المسيرة ضمن تحركات وفعاليات شهدتها طوكيو خلال الأيام الماضية بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة للحرب على غزة، حيث نظمت منظمات يابانية داعمة للفلسطينيين فعاليات للتعريف بالأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى مواصلة تقديم الدعم للفلسطينيين.

وكانت العاصمة اليابانية شهدت، في 4 تشرين الأول/أكتوبر، مسيرة في منطقة شينجوكو شارك فيها متظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية، في تحرك تضمن الدعوة إلى التضامن مع الفلسطينيين ورفض الحرب.

كما نظمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية اليابانية، في 3 أكتوبر، فعالية بعنوان "لا تنسوا فلسطين"، تضمنت تقارير من العاملين في المجال الإنساني في غزة، وفعاليات تضامنية، ودعوات إلى السلام ووقف الحرب.