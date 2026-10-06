نعيم قاسم: "إسرائيل" لن تتمكن من البقاء في جنوب لبنان

وطن للأنباء: قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" لن تبقى في جنوب لبنان، مؤكدًا أن الحل يبدأ بانسحابها.

وأضاف قاسم في خطاب أن "تحرير الجنوب نراه أمام أعيننا وإسرائيل لن تتمكن من البقاء فيه ولو بعد حين".

وأردف: "لا تسألونا ماذا ستفعلون لأننا لا يمكن إلا أن نكون مقاومة طالما أن هذا العدو موجود".

وتابع "الحرب جولات ولكن الجولة الأخيرة هي لأصحاب الأرض والحق ولمن ساروا على درب المجاهدين والشهداء".

وأشار قاسم إلى أن "هذه المقاومة التي صمدت مع شعبها، استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة من العدوان المتواصل، وخصوصا في السنتين الأخيرتين".

وأكمل "أن يُقال لنا: قدموا ليخرج العدو، لا شيء نقدمه، لأنه مُعتدى علينا، وهناك اتفاقات لم يلتزم بها العدو".

واعتبر قاسم أن "الحل يبدأ بخروج العدو صاغرًا، العدو الإسرائيلي ومعه الأميركي الذي يدعمه بكل طاقته من أجل أن يعتدي على منطقتنا".