سلطة الأراضي تُنجز المصادقة على 17 حوضاً بمساحة 3,612 دونماً وتُصدر 1,580 سند تسجيل

وطن للأنباء: أعلنت سلطة الأراضي عن إنجاز المصادقة على 17 حوضاً من قبل قاضي التسوية، بمساحة إجمالية بلغت نحو 3,612 دونماً، نتج عنها إصدار 1,580 سند تسجيل، وذلك ضمن مواصلة استكمال الإجراءات الفنية والقانونية لأعمال تسوية الأراضي.

وأوضحت سلطة الأراضي أن الدفعة الأولى، بتاريخ 21/9/2026، شملت المصادقة على 15 حوضاً بمساحة بلغت نحو 3,047 دونماً، نتج عنها إصدار 1,373 سند تسجيل، فيما شملت الدفعة الثانية، بتاريخ 22/9/2026، المصادقة على حوضين بمساحة بلغت نحو 565 دونماً، نتج عنها إصدار 207 سندات تسجيل.

وتوزعت الأحواض المصادق عليها على عدد من محافظات الضفة الغربية، شملت نابلس، وبيت لحم، وطولكرم، وقلقيلية، والخليل، وسلفيت، في إطار الجهود المتواصلة لاستكمال أعمال التسوية وإنجاز الأحواض والوصول إلى تثبيت الحقوق والملكيات العقارية للمواطنين بصورة رسمية.

وأكد رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي أن مواصلة المصادقة على الأحواض وإصدار سندات التسجيل تعكس تقدماً عملياً في إنجاز ملفات التسوية وتحويل نتائجها إلى حقوق ملكية مثبتة قانونياً، مشيراً إلى أن سلطة الأراضي تعمل على تسريع استكمال الإجراءات بما يعزز حماية الملكيات، ويحد من النزاعات، ويوفر مرجعية قانونية واضحة لأصحاب الحقوق.

ودعت سلطة الأراضي المواطنين أصحاب الحقوق في الأحواض المصادق عليها إلى متابعة الإعلانات الرسمية ومراجعة دوائر تسجيل الأراضي المختصة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإصدار واستلام سندات التسجيل، بما يضمن تثبيت حقوقهم وتنظيم ملكياتهم وفق الأصول القانونية المعتمدة.