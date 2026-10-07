مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في دير نظام ويحرقون مركبات لصحفيين أجانب في المغير

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، منازل المواطنين في قرية دير نظام شمال غرب رام الله، وأحرقوا مركبة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران عدد من المنازل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في القرية، وألحقت أضراراً بالممتلكات، قبل أن تقوم بإحراق مركبة وخط شعارات عنصرية.

وفي السياق، أحرق مستوطنون مركبة الصحفي الروسي أندريه إليتش والصحفية الأمريكية أنديل شوكو، أثناء تواجدهما في قرية المغير لتوثيق الاعتداءات المتواصلة من قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم.