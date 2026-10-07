الاحتلال ينقل المعتقلة الإدارية بشرى الطويل إلى عزل "أوهلي عوز" بعد 46 يوماً

وطن للأنباء: قالت مؤسسات الأسرى إن إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقلة الإدارية بشرى الطويل (33 عاماً)، المعتقلة منذ شباط/ فبراير الماضي، من سجن "نيفي تيرتسا" إلى سجن عزل "أوهلي عوز" في بئر السبع، بعد 46 يوماً من العزل المتواصل.

وأوضحت المؤسسات، في بيان اليوم الأربعاء، أن عزل الطويل مرّ بعدة مراحل، بدأت في سجن "الدامون"، ثم "نيفي تيرتسا"، وصولاً إلى "أوهلي عوز"، معتبرة أن نقلها واستمرار عزلها يأتيان في إطار استهدافها ومنع الطواقم القانونية من زيارتها، رغم تقديم محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين طلبات عدة لزيارتها.

وحمّلت إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الطويل وحياتها، مطالبة الجهات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لإنهاء عزلها والإفراج عنها.

ولفتت إلى أن قضية الطويل تسلط الضوء مجدداً على تصاعد سياسة العزل بحق الأسرى والأسيرات، مشيرة إلى أن إدارة السجون تنفذ عمليات عزل داخل سجن "الدامون" دون إبلاغ الأسيرات بأسبابها.

وأشارت المؤسسات إلى أن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) تعتبر العزل المتواصل لأكثر من 15 يوماً عزلاً انفرادياً مطولاً، ولا تجيز استخدامه إلا في حالات استثنائية وكملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة.

وأكدت أن استمرار عزل الطويل لهذه المدة يتعارض مع المعايير الدولية، ويثير مخاوف جدية بشأن تعرضها لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، مطالبة بالإفراج الفوري عنها وإنهاء عزلها.

يُذكر أن الطويل من الأسيرات اللواتي تعرضن للاعتقال الإداري على مدار السنوات الماضية، وهي ابنة المعتقل الإداري جمال الطويل.