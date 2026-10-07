ترست للتأمين تكرّم الفائز بالمركز الثاني في جائزة البحوث التأمينية

وطن للأنباء: سلّم أنور الشنطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست العالمية للتأمين في فلسطين، جائزة غازي أبو نحل للسيد سليماني سي تقي الدين عبد الرؤوف من الشركة المركزية لإعادة التأمين في الجزائر، الفائز بالمركز الثاني في جائزة البحوث التأمينية ضمن فعاليات المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF 35، المقام في البحر الميت.

البحث الفائز ضمن عنوان المسابقة «الابتكار في التأمين دون الإخلال بالأسس والمبادئ»، فيما تبلغ قيمة جائزة غازي أبو نحل 4,000 دولار.

ويجمع GAIF 35 قيادات وخبراء قطاع التأمين من مختلف الأسواق العربية والدولية، لبحث مستقبل صناعة التأمين والتحديات والتحولات التي يشهدها القطاع.