توقف الخدمات الصحية في مجمع العودة بالنصيرات باستثناء الطوارئ

وطن للأنباء: أعلن مجمع العودة الصحي والمجتمعي في النصيرات، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع خدماته الصحية والطبية بشكل مؤقت، باستثناء قسم الاستقبال والطوارئ، بسبب الأعطال المستمرة والمتكررة في المولدات الكهربائية بالمجمع.

وأوضح المجمع، في تصريح له، أن تعليق الخدمات سيبدأ اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً، نتيجة عدم القدرة على تشغيل الأقسام والخدمات الطبية بالشكل المطلوب جراء أعطال المولدات.

وأشار إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع مستشفى شهداء الأقصى والمستشفى الأمريكي في دير البلح، على أن يستمر تعليق الخدمات لحين معالجة أعطال المولدات وإعادة تشغيلها، بما يضمن سلامة المرضى واستمرارية تقديم الخدمات الطبية.

ويأتي ذلك في ظل أزمة متواصلة يعانيها القطاع الصحي في غزة نتيجة نقص الوقود والطاقة اللازمة لتشغيل المرافق الطبية، إلى جانب تضرر البنية التحتية الصحية ونقص المستلزمات الطبية.