الجيش الايراني: نمتلك مخزوناً كبيراً من المعدات الجديدة

وطن للأنباء: أعلن المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد محمد اكرمي نيا ان الجيش يمتلك مخزوناً كبيراً من المعدات الجديدة بما فيها الصواريخ والطارات المسيرة التي لم يتوقف انتاجها خلال الحرب المفروضة.

وقال العميد محمد أكرمي نيا في تصريح لوكالة أنباء فارس، حول تجارب الجيش وجاهزية معداته: “لقد اكتسبنا خبرات قيّمة، وأدركنا مواطن ضعف العدو وكيفية عملها. كما تعززت ثقتنا بأنفسنا بشكل كبير في مواجهة العدو”.

وأضاف: “استخدمنا أيضاً معدات جديدة سيتم عرضها في وسائل الإعلام في الوقت المناسب وعند الضرورة. وسيتم إدخال هذه المعدات، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، في مجالي الدفاع والهجوم تباعاً”. وأكد المتحدث باسم الجيش: “كان إنتاج هذه المعدات يتم يومياً خلال الحرب، ولا يزال مستمراً بكثافة عالية حتى اليوم. والآن، يتوفر لدى قوات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مخزون كبير من هذه المعدات، والجيش على أتم الاستعداد من حيث التجهيزات”.