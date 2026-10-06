الاحتلال الاسرائيلي يقصف بالمدفعية عدة بلدات في الجنوب اللبناني

وطن للأنباء: نفّذ الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، عدّة اعتداءات على قرى وبلدات متفرقة جنوبي لبنان.

واستهدف الاحتلال بقذيفة مدفعية شمال سهل مرجعيون، كما شهدت بلدة المنصوري وأطراف بلدتي كونين - عيناثا من جهة برعشيت قصفاً مدفعياً إسرائيلياً.

وعند أطراف بلدة المنصوري أيضاً، أطلق الاحتلال نيران أسلحته الرشاشة، وتحركت الآليات الإسرائيلية نحو منطقة الخزان في حي المشاع بين المنصوري ومجدل زون.

كذلك، أُصيب مواطن بانفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي قرب الميتم عند أطراف بلدة شوكين في قضاء النبطية.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لـ"اتفاق وقف إطلاق النار"، حيث يعمد "جيش" الاحتلال إلى تنفيذ عمليات نسف وتدمير وتجريف داخل القرى الجنوبية، كما يقصف قرى أخرى بقذائف المدفعية وغارات من الطائرات الحربية والمسيّرة.

وتستمر هذه الاعتداءات أيضاً على الرغم من مفاوضاتٍ مباشرة أجرتها السلطة اللبنانية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية والتوصل إلى ما يسمى "اتفاق الإطار".