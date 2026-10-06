الأسهم الأوروبية ترتفع مع تراجع عوائد سندات منطقة اليورو

وطن للأنباء: أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، مدعومة بمكاسب في مختلف القطاعات، مع تراجع عوائد سندات منطقة اليورو بعد موجة ارتفاعات شهدتها مؤخرا بفعل المخاوف المالية والتضخمية.

وأغلق المؤشر /ستوكس 600/ الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.5 بالمئة، فيما صعدت أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية /جينماب/ بنسبة 4.4 بالمئة، لتبلغ أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات.

كما ارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.6 بالمئة، وصعدت أسهم البنوك بنسبة 1.1 بالمئة.